In tanti si stanno chiedendo quando ci saranno i sorteggi di Champions League ed Europa League, visto che la tradizione delle coppe europee prevede che l’appuntamento con l’urna venga fissato il giorno dopo la chiusura della fase a gironi della seconda competizione. Insomma, dando uno sguardo allo storico recente di questo periodo dell’anno, coi tifosi già proiettati per gli scontri diretti senza un domani, è chiaro che ci si aspettasse di conoscere il nome della propria avversaria già oggi 4 novembre. Niente di tutto questo, visto che per una volta tutti hanno deciso di prendersela con calma.

Capiamo uando ci saranno i sorteggi di Champions League ed Europa League per i tifosi italiani

A differenza di quanto avvenuto ad agosto, quando il calendario ha seguito linee guida tutto sommato standard, secondo quanto riportato nel nostro articolo, in questo frangente dovremo aspettare un pochino di più. Sostanzialmente, se vi state chiedendo quando ci saranno i sorteggi di Champions League ed Europa League, bisogna focalizzarsi su lunedì 7 novembre. Nello specifico, a partire dalle 12 sapremo quali squadre toccheranno a Napoli, Inter e Milan in vista degli ottavi di finale della massima competizione, con le milanesi probabilmente destinate ad un accoppiamento molto duro avendo chiuso i rispettivi gironi al secondo posto. Potrete seguire tutto su Sky e Mediaset Infinity, oltre ovviamente a Prime Video.

Per quanto concerne l’Europa League, l’appuntamento è fissato alle 13, con i playoff per Juventus e Roma che valgono sostanzialmente come sedicesimi di finali. La prima è scesa dalla Champions League, mentre i giallorossi hanno chiuso al secondo posto nel proprio girone. Insomma, ad entrambe toccherà un turno in più. Anche in questo caso, l’urna rischia di non essere benevole per le squadre italiane. Diretta su DAZN e Sky, che detengono i diritti della coppa.

Insomma, ora abbiamo tutti i chiarimenti del caso su quando ci saranno i sorteggi di Champions League ed Europa League.