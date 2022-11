Molti dei possessori di Samsung Galaxy vecchi e nuovi, top di gamma o entry level, sonoparecchio interessati agli aggiornamenti software per il loro telefono. Non tutti però sono a conoscenza della pianificazione esatta del produttore riguardo ai firmware mensili, trimestrali o semestrali in base ai singoli casi. Nessun mistero al riguardo, è la stessa Samsung a rendere noto, con una sorta di bollettino, le sue intenzioni: queste ultime variano nel tempo ma in questo articolo sono riportate le indicazioni ora attuali e quasi sicuramente in vigore fino alla fine del 2022. Chiunque voglia conoscere il destino prossimo del suo dispositivo dunque, farebbe bene a non perdersi i chiarimenti che seguono.

Samsung Galaxy con aggiornamenti mensili

Quelli che seguono sono gli smartphone Samsung Galaxy che ancora beneficiano di aggiornamenti di sicurezza mensili. Si tratta di modelli lanciati dal 2020, tra ex top di gamma ma anche dispositivi ben meno costosi. Il loro status di “ultime uscite” gli consente di ricevere update costanti, ogni 30 giorni circa. Tra i fortunati device ci sono tutti i Samsung Galaxy S20 (compresi i Galaxy S20 Fe), i Galaxy S21 e naturalmente tutte le attuali ammiraglie Galaxy S22 nelle versioni standard, Plus e Ultra. Completa questa prima lista anche il Samsung Galaxy S10 Lte.

Aggiornamenti trimestrali e semestrali

C’è pure un discreto numero di dispositivi Samsung Galaxy S che non ricevono gli update una volta al mese ma ad ogni trimestre, dunque indicativamente ogni 90 giorni. Tra questi smartphone ci sono le ex ammiraglie Samsung Galaxy S10, S10 Plus , S10 5G ma anche la variante S10 5G (il modello Lite, come riportato prima, gode invece degli update più frequenti. Almeno per il momento invece non ci sono dispositivi per i quali sono previsti aggiornamenti semestrali.

Aggiornamenti semestrali : nessuno