Da un po’ di tempo a questa parte, sono abbastanza diffusi problemi per Echo Auto, in relazione alla connessione gli smartphone al quale si appoggia il dispositivo di Amazon. Premesso che abbiamo parlato in passato del prodotto in questione prevalentemente per questioni commerciali, portando alla vostra attenzione interessanti promozioni quando è sceso (e non di poco) rispetto al prezzo di listino di 60 euro, oggi tocca concentrarsi su un malfunzionamento molto più diffuso di quanto si pensi.

Cosa sappiamo sui problemi per Echo Auto e connessione bluetooth con gli smartphone

Per quale ragione oggi vi parlo di problemi per Echo Auto, in merito alla connessione bluetooth con gli smartphone? Da circa una settimana a questa parte, il dispositivo che agevola la riproduzione della musica in auto non funziona più. Il motivo? Tutto nasce dalla mancata connessione con lo smartphone, tramite bluetooth, all’interno dell’app Alexa. Anomalia riconosciuta anche dallo staff, che ho avuto modo di contattare. Questo il feedback ricevuto:

“In seguito alla tua cortese richiesta via chat in riferimento all’anomalia di Echo Auto, ti confermo anche via email che sarà mia cura aggiornarti personalmente al recapito da te indicato non appena ci saranno degli aggiornamenti in merito. Ti informo inoltre che i tecnici stanno effettuando tutte le ricerche necessarie per risolvere nel più breve tempo possibile e al momento ci scusiamo per il disagio.

Situazioni come questa si verificano raramente e il nostro obiettivo è fare di tutto per risolverle quanto prima. Sarà mia cura, Pasquale, aggiornarti non appena ci saranno delle novità in merito. Riceverai una mia telefonata da un prefisso internazionale (+44) proveniente da Londra/Dublino. Non preoccuparti, è il nostro numero assistenza Amazon Italia, la chiamata è completamente gratuita. Ti ringrazio ancora per la preziosa collaborazione dimostrata e ci scusiamo ancora per il disagio”.

Probabile che arrivi un aggiornamento all’app Alexa, in modo da risolvere i problemi per Echo Auto attualmente registrati.