È la figlia di Manuel Agnelli, quella Vaselyn Kandinsky di cui abbiamo letto il nome della traccia Lo Sposo Sulla Torta dal primo album solista Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso. Una voce speciale come quella del padre, una capacità espressiva che fa parte del DNA di famiglia, ma soprattutto un mistero svelato.

Fino ad oggi Manuel Agnelli si è tenuto sul vago, facendoci credere che la signorina Kandinsky fosse un’artista emergente di cui preferiva rispettare la privacy. Oggi, nel video firmato da Pierpaolo Moro, scopriamo che quella ragazza con i capelli corti e la voce importante è Emma, la figlia del cantautore e frontman degli Afterhours.

Con questa rivelazione l’artista sblocca un altro livello del suo nuovo percorso, mostrando per la prima volta una nuova parte di sé. Lo dichiara lui stesso in una nota rilasciata sui social in contemporanea con l’annuncio del video ufficiale.

Ciò che vediamo è una piccola stella, i capelli corti e l’espressione ispirata, intenta a ballare in un contesto quasi fatato come se fosse un’animazione di Davide Toffolo che prende vita. Il contesto è quello di una festa appena finita. Manuel ed Emma cantano insieme, si prendono per mano ma hanno comunque un proprio spazio vitale dal quale cantano questa canzone in cui c’è tutto il mondo del cantautore: le dissonanze, gli effetti – pitch, octaver – sulla chitarra, il ritmo che ora strizza l’occhio al post punk e ora abbraccia tutto il meglio delle produzioni anni ’90 della scena alternativa.

Vedere la figlia di Manuel Agnelli chiude un cerchio e ci apre un mondo: quello dell’artista che si è fatto più uomo e meno evanescente, che si perde nei meandri del suo storytelling ma trova sempre “un modo semplice per uscirne”, per citare un gruppo di amici.

“Ho scritto il pezzo per un duetto, doveva essere una canzone sulla speranza di poter rinnovare se stessi e ricostruire un rapporto che si era arenato e così ho cominciato a cercare una partner che potesse cantare con me. Ho pensato a diverse soluzioni e ho chiesto un parere a mia figlia che in quel momento era di fianco a me . ‘Chi potrebbe essere così cool da cantare questo pezzo conservandone la leggerezza ma mettendoci grande intensità allo stesso tempo?’. E lei scherzando, come fa di solito: ‘Nessuno è più cool di me, nobile vecchiaccio ‘. Di colpo tutte le altre alternative sono diventate piccolissime al confronto. Nessuno, cantando con me, sarebbe stato più adatto e stimolante di lei nella canzone. Soprattutto nessuna idea e nessuna prospettiva sarebbero state più divertenti di questa, per me. Vaselyn Kandynsky è davvero lo pseudonimo che Emma usa con la sua band e sembrava una buona idea mantenerlo per difenderla dalla triste mer*a dei social ma quando, presi dall’entusiasmo, abbiamo deciso di girare il video e abbiamo visto le prime immagini, abbiamo capito che sarebbe stato inutile continuare a mantenere l’anonimato… non perché mi somiglia tanto, ma perché Emma spacca . Spacca e basta”.

Continua a leggere su optimagazine.com

[Strofa 1: Manuel Agnelli]

So che cerchi un nuovo me

So che cerchi un nuovo dio

So che cerchi una speranza

Beh, lo sai, la cerco anch’io

E non senti più i sapori

Ti ricordi almeno il mio?

È tardi per chiamarlo amore

È tardi per chiamarlo amore

Ogni giorno, ogni sera

Faccio solo quel che so

Sia lo sposo sulla torta

La scommessa andata storta

[Strofa 2: Vaselyn Kandinsky]

Cavaliere senza testa

Non ti serve, sai la via

Come in mezzo a una tempesta

Tu sai già come si fa

Io so già come si fa

Io che piango, tu che speri

È tardi per chiamarlo amore

È questo che tu chiami amore?

[Ritornello: Manuel Agnelli & Vaselyn Kandinsky, Manuel Agnelli]

È questo?

Cancelliamo quеl che sai

Gli anni che hai buttato via

Cancelliamo anchе i silenzi

Succhia idee la testa mia

Succhia tutto quel che vuoi

È tardi per chiamarlo amore

È tardi per chiamarlo amore

È tardi per chiamarlo amore

[Strofa 3: Manuel Agnelli]

Ti ho sognato in un giardino

Ho dormito come un santo

Il tuo odore è ancora qui

Quello mi piaceva tanto

[Outro: Manuel Agnelli & Vaselyn Kandinsky]

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore