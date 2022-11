Continua la collaborazione tra Harry Styles e Gucci. Da un lato uno dei cantanti più apprezzati degli ultimi anni, dall’altro uno dei brani di moda più apprezzati di sempre. Il risultato? La nuova collezione Gucci che porta anche la firma di Harry Styles.

L’artista si è aggiunto ad Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. Insieme hanno lavorato ai capi della nuova collezione Gucci, che sono disponibili in vendita in questi giorni in concomitanza con il lancio della nuova campagna promozionale. Le foto della campagna sono state realizzate da Mark Borthwick.

La nuova collezione Gucci è una capsule con Harry Styles composta da 25 capi già disponibili per l’acquisto e presentata in anteprima in occasione della Milano Fashion Week ed “esibisce la vanità senza infingimenti e senza i falsi pudori dettati dalle convenzioni”, si legge nella presentazione. Il testimonial non poteva che essere Harry Styles, colui che nel corso degli anni ha sempre ripudiato le convenzioni mostrandosi sulle copertine dei magazine patinati anche in gonna.

Si è detto felice di aver lavorato al progetto ed entusiasta di vederlo finalmente realizzato. La capsule è frutto di un’amicizia, quella con Alessandro Michele, lunga anni che sfocia sempre in qualcosa di creativo per Gucci.

“Sono molto felice che questo progetto abbia finalmente preso vita. Conosco Alessandro da anni ed è sempre stato una delle persone che preferisco. Guardarlo lavorare è continuamente fonte di ispirazione per me ed è questo che rende la collaborazione con il mio amico così speciale”, le parole dell’artista.

Le immagini della nuova capsule, con protagonista Harry Styles, sono disponibili sul profilo Instagram di Gucci.