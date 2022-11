Un concerto di Gazzelle allo Stadio Olimpico di Roma nel 2023, questo il grande annuncio di oggi sul fronte della musica italiana.

Membrava impossibile solo ipotizzarlo fino a qualche anno fa eppure Gazzelle debutta negli stadi il prossimo anno per un unico grande evento che si terrà nella capitale. Sarà lo Stadio Olimpico di Roma ad accoglierà la sua serata-evento unica, magica, un’unica occasione per festeggiare con i fan di tutta la penisola il suo primo stadio.

L’appuntamento è fissato per il 9 giugno 2023.

A comunicare il lieto evento ai fan è stato lo stesso artista con un post sui social a corredo di una foto che lo vede calcare proprio il prato dello stadio capitolino. Non ci saranno altre date. Per Gazzelle sarà l’unico evento live del prossimo anno per il quale i biglietti saranno disponibili da lunedì 7 novembre alle ore 14.00 attraverso i tradizionali circuiti di prevendita.

Non si tratta solo dell’unico evento del 2023. Per Gazzelle lo Stadio Olimpico di Roma rappresenta anche l’unico sogno che ha sempre custodito nel suo cassetto, come spiega personalmente sui social nel comunicare la data del concerto. Un sogno che tra una manciata di mesi diventerà realtà. E chissà, forse avrà una replica.

“Unico concerto dell’anno, unico sogno di sempre”, scrive Gazzelle sui social. “Vi voglio bene sul serio. Ciao”, il commento dell’artista sui social ma c’è già chi lo richiede a gran voce a San Siro, a Milano, per raccogliere tutti i fan del nord Italia. Al momento però lo stadio confermato è uno, quello romano. I fan milanese dovranno spostarsi. O attendere.

Continua a leggere su optimagazine.com