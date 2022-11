Da qualche ora è sbarcato in Italia il piano Netflix con pubblicità. Si tratta dell’abbonamento base già noto a tutti con l’aggiunta di annunci promozionali. La fruizione di questi ultimi comporta un risparmio mensile del servizio e qualche altra limitazione che varrà la pena di tenere in considerazione prima di qualsiasi sottoscrizione.

Costo e prima limitazione sui contenuti

Il piano Netflix con pubblicità costa 5,49 euro. Rispetto a quello base già noto da 7,99 euro il risparmio non è trascurabile, ossia di 2.50 euro al mese. La risoluzione con la quale si guardano i contenuti resta identica nei due casi, ossia 720p, ma c’è un primo limite per l’abbonamento più economico: non è consentito il download dei contenuti per la loro visione offline.

Sempre per quanto riguarda i contenuti, con Netflix con pubblicità non sarà possibile visionare determinati film o serie TV. Non esiste, al momento, una lista esatta di produzioni che non possono essere visualizzate dal proprio account ma la piattaforma ha chiarito che questo blocco è dovuto a problemi relativi alle licenze.

Quanti annunci per il nuovo abbonamento?

In riferimento al piano Netflix con pubblicità, è giusto chiarire quanti minuti di annunci dovranno essere visualizzati da chi deciderà di approfittare della soluzione abbonamento base più economica di sempre. Nei termini e nelle condizioni d’uso del servizio è stato chiarito che sono previsti circa 4 minuti di annunci per ogni ora di contenuti. La pubblicità potrà essere presente sia prima dell’inizio di un titolo che durante la sua fruizione.

Un ultimo appunto relativo al piano abbonamento Netflix con pubblicità è doveroso e si riferisce ai profili per bambini. Per quanto riguarda i contenuti speciali per i più piccoli non saranno mai visualizzati gli annunci promozionale. Lo stesso tipo di discorso vale per la fruizione di giochi attraverso la piattaforma.

