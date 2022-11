Dopo tante speculazioni, scatti rubati e confessioni trapelate dalle interviste, Elodie e Andrea Iannone si baciano in pubblico per la prima volta.

Lo scoop arriva da Oggi, che su Instagram ha pubblicato il primo scatto che immortala la coppia stretta in un bacio. Iannone nota il fotografo e guarda verso l’obiettivo, e lo scatto dimostra che la relazione tra la cantante e l’ex pilota continua e li rende felici.

La coppia è stata al centro del gossip per tutta l’estate, con i conseguenti rumor sulla posizione di Marracash a seguito della fine della loro relazione di cui il rapper e la cantante di Andromeda non hanno mai fatto mistero. Marracash ed Elodie si sono lasciati quasi con un colpo di teatro. “Nessuno sarà mai alla sua altezza”, aveva detto la popstar in un’intervista. Dall’altra parte il rapper ha scelto di omaggiare il loro amore scegliendo di far comparire Elodie nella copertina dell’ultimo disco Noi, Loro, Gli Altri e facendola comparire nel video di Crazy Love.

Marracash ha spiegato più volte che la sua ex compagna non merita la damnatio memoriae, né si sente di operare una cancel culture contro una persona che per lui è stata tanto importante. Tra i due sono rimasti un residuo affetto e un reciproco rispetto, e tutti ricordiamo quegli scatti in cui abbiamo visto Marracash uscire dalla casa di Elodie dopo la fine della loro relazione.

Oggi ha immortalato Elodie e Andrea Iannone mentre si baciano per le strade di Milano, in quello che è il primo scatto in cui vediamo la coppia scambiarsi effusioni in pubblico. Per il momento né la cantante né l’ex pilota hanno rilasciato dichiarazioni dai loro profili social, ma presto potrebbero comparire scatti in cui li vediamo insieme sulle loro bacheche.

