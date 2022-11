Tantissimi già sapevano dell’arrivo dell’SMS di allerta maremoto Reggio Calabria oggi 4 novembre per via di un’esercitazione in corso da parte della protezione civile. Eppure qualche destinatario poco informato in questa mattinata di questo venerdì non può certo dire che l’annuncio non lo abbia scosso a dovere, magari a causa della mancanza di informazioni sul progetto in corso. Proprio per questo motivo è il caso di chiarire quanto sia appena accaduto e quanto sia pure pianificato nelle prossime ore.

L’esercitazione in corso

Proprio da oggi 4 novembre e pure fino a domenica 6, in Calabria e Sicilia si svolgerà l’esercitazione nazionale di protezione civile denominata “Sisma dello Stretto 2022”. Proprio alle ore 10 idierne è stata simulato un terremoto di magnitudo 6 con epicentro in provincia di Reggio Calabria, causa scatenante di un maremoto che avrebbe interessato i comuni costieri del reggino e del messinese. L’obiettivo del programma è stato (e sarà nelle prossime ore) quello di provare il sistema di allarme pubblico IT-alert ed è per questo che gli abitanti delle zone interessate hanno ricevuto sul loro telefono uno speciale messaggio.

Proprio l’SMS di allerta maremoto Reggio Calabria, per garantire l’effetto realistico dell’esercitazione, è comparso sul display dei telefoni accessi e raggiungibili accompagnati da un tono sonoro diverso da quello solito. Effetto dell’alert è stato il blocco del telefono fino a conferma dell’avvenuta lettura selezionando il comando “ok”.

Riscontri necessari

Appurata dunque la natura di esercitazione dell’SMS di allerta maremoto Reggio Calabria, è giusto precisare che proprio attraverso il sistema testato i cittadini interessati avrebbero ricevuto tutte le prime indicazioni per affrontare la grave situazione. Proprio per verificare la bontà delle operazioni messe in campo questa mattina, i destinatari della comunicazione sono comunque invitati a visitare il sito www.it-alert.it e compilare un breve sondaggio per migliorare la pianificazione di interventi urgenti in caso di calamità.

