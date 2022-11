Sono davvero tante le novità in arrivo con aggiornamenti WhatsApp che potranno fare felici i vari utenti che utilizzano tale app di messaggistica per comunicare con amici, parenti, colleghi e così via. In queste ultime ore, sul suo canale Twitter, WhatsApp ha confermato l’approdo delle Community sulla piattaforma di messaggistica. Questa è sicuramente una delle novità più importanti delle ultime ore per WhatsApp, ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Nuovi riscontri sugli aggiornamenti WhatsApp a fine 2022: analizziamo le novità in arrivo

Occorre analizzare la situazione in modo più generico rispetto agli ultimi giorni. Bisogna dire come gli sviluppatori dell’app stessero lavorando da tempo a questa novità delle Community e si tratta di una sorta di grande chat di gruppo dove inserire altre chat di gruppo. In poche parole in una singola Community possono essere inseriti più gruppi, con lo scopo di rendere molto più semplice la comunicazione di massa da parte dei vari amministratori.

Potrebbe essere una funzione utile per chi si ritrova ad essere amministratore di diversi gruppi WhatsApp ed ha necessità di far comunicare tra di loro i vari partecipanti. Le novità di WhatsApp dell’ultimo periodo però non si fermano di certo qui, infatti è stato aumentato il numero di partecipanti i una videochiamata di gruppo, arrivando ad un numero massimo di 32 utenti. E’ stato aumentato anche il numero di utenti che possono essere inseriti all’interno di un gruppo WhatsApp, infatti da 512 membri si arriva a ben 1024. Già invece da qualche settimana è possibile eliminare lo stato online da WhatsApp, nessuno saprà se un utente si ritrova ad essere in linea.

Per attivare questa funzione basterà recarsi nella sezione Account >Privacy >Ultimo accesso e online. Qui ci sono come sempre le diciture Tutti, Nessuno, Solo i miei contatti, Solo i miei contatti tranne…che permettono insomma di decidere chi potrà vedere l’ultimo accesso e lo stato online della propria lista di contatti. Attenzione infine ad un’altra funzione che si ritrova ad essere al momento in Beta e solo per iOS e riguarda la possibilità di modificare un messaggio inviato. Si ha tempo 15 minuti per modificare quanto scritto in chat, ma attualmente non è chiaro se e quando sarà disponibile. Attenzione, dunque, ai prossimi aggiornamenti WhatsApp.