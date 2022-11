Mancano solo un paio di mesi all’annuncio del Samsung Galaxy S23. Il colosso di Seul dovrebbe lanciare i suoi smartphone di punta di prossima generazione a gennaio 2023. Prima del lancio, le specifiche di tutti quei telefoni sono trapelate, come quelle relative alla fotocamera del Samsung Galaxy S23 Ultra, che sono state confermate (aspettatevi un hardware estremamente potente, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera principale del comparto multimediale posteriore, che avrà una risoluzione mai vista prima a bordo di un dispositivo mobile).

Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy S23 Ultra presenterà una fotocamera principale da 200MP, un’ultra-wide da 12MP, un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x ed un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 10x. Sembra destinata a ricevere un aggiornamento importante solo la fotocamera principale, mentre rapporti precedenti avevano indicato che anche la fotocamera ultra-wide ed i teleobiettivi vedranno ottimizzazioni grazie ad una migliore elaborazione delle immagini. Alcuni rapporti affermavano anche che la fotocamera principale del Samsung Galaxy S23 Ultra sarebbe stata dotata di OIS con spostamento del sensore, simile al sistema utilizzato a bordo di iPhone 13 Pro e di iPhone 14 Pro. Tuttavia, la cosa non è stata ancora confermata e non possiamo ancora darla per fatta. Al contempo, è lecito aspettarsi una migliore qualità dell’immagine e del video anche in condizioni di scarsa illuminazione e l’OIS per la fotocamera frontale da 40MP.

I Samsung Galaxy S23 e S23+ non dovrebbero apportare miglioramenti all’hardware della fotocamera posteriore. La fotocamera frontale può essere aggiornata a un sensore da 12MP dotato di stabilizzatore ottico dell’immagine. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo non appena possibile.

