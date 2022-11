The Sandman 2 ci sarà! A tre mesi dal debutto, Netflix ha finalmente rinnovato la serie tv tratta dai fumetti di Neil Gaiman. O meglio: la piattaforma di streaming ha ordinato altri episodi, e definisce la prossima stagione “una continuazione del mondo di The Sandman.”

Il numero degli episodi e i dettagli della storia di The Sandman 2 sono ancora tenuti nascosti.

“Milioni e milioni di persone hanno accolto, guardato e amato The Sandman su Netflix, dai fan affermati di Sandman alle persone semplicemente curiose, e poi sono diventati ossessionati dal Signore dei Sogni, dalla sua famiglia e dalle loro vicende”, ha detto Gaiman in una nota stampa “È per me un incredibile piacere dire che, lavorando con Netflix e Warner Bros., Allan Heinberg, David Goyer per dare vita ad altre storie di The Sandman. Alcune di esse sono sorprendenti, aspettano Morfeo e il resto di loro (per non parlare degli altri membri della sua famiglia da incontrare). Nessuno sarà più felice di questo del cast e della troupe di Sandman: sono i più grandi fan. E ora è il momento di tornare al lavoro. Dopotutto, c’è una cena in famiglia. E Lucifero sta aspettando che Morfeo torni all’Inferno…”

Anche l’account Twitter della serie tv ha confermato la notizia di The Sandman 2.

The Sandman – che vede Tom Sturridge nei panni del dio dei sogni, insieme a Vivienne Acheampong, Patton Oswalt, Gwendoline Christie, Kirby Howell-Baptiste, Kyo Ra, Boyd Holbrook, Jenna Coleman e Mason Alexander – è stato un successo immediato fin ha debutto su Netflix il 5 agosto, rimanendo nella Top 10 globale dello streamer per sette settimane dopo il lancio. The Sandman ha perfino battuto il record di visualizzazioni finora detenuto da Stranger Things. Lo scorso 19 agosto, Netflix ha rilasciato a sorpresa un episodio extra della serie.

In precedenza, Gaiman aveva precedentemente espresso trepidazione riguardo all’idea di una seconda stagione, dicendo, però, che gli elevati numeri di spettatori “potrebbero non essere sufficienti” per Netflix per giustificare più episodi. “Sandman’ è uno spettacolo davvero costoso”, ha scritto l’autore. Per fortuna, alla fine la piattaforma si è convinta.

