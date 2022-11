Sorprende, ma fino ad un certo punto, il Samsung Galaxy S10 Lite. Se la versione standard di questo device continua a ricevere upgrade costanti mese dopo mese, come abbiamo avuto modo di constatare anche all’interno del nostro magazine tramite un recente articolo, non tutti hanno messo a fuoco la differenza principale tra i due modelli dal punto di vista software. Nel dettaglio, rispetto al Samsung Galaxy S10 standard, qui va sottolineato che lo smartphone sia stato dotato di Android 10 anziché Android 9 al momento del suo lancio sul mercato. A conti fatti, questo aspetto a fine 2022 cambia molto le carte in tavola.

Parziale sorpresa con il Samsung Galaxy S10 Lite, dopo il test sull’aggiornamento One UI 5.0 e Android 13

Già, perché alla luce di questi riscontri, sappiamo che il Galaxy S10 non riceverà l’ultimo aggiornamento One UI 5.0. Quello che, per intenderci, consente anche il grande salto verso Android 13. Resta da capire quali saranno le mosse del produttore asiatico in termini di tempistiche. Per quanto riguarda quando ciò potrebbe accadere a stretto giro, infatti, i piani di Samsung per il rilascio pubblico di One UI 5.0 sia in Germania che in Malesia affermano che il Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe ottenere Android 13 e One UI 5.0 a dicembre.

Preciso che quelle riportate da un lato siano roadmap ufficiali e non frutto di voci incontrolate diffuse dagli addetti ai lavori. Allo stesso tempo, però, non è detto che in Italia verrà rispettata la medesima tempistica per la distribuzione dell’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0 per il Samsung Galaxy S10 Lite. In ogni caso, il gap tra un Paese e l’altro dovrebbe essere limitato, ragion per cui sarà necessario tenere gli occhi aperti nel corso delle prossime settimane.

Opportuno ricordare che il Samsung Galaxy S10 Lite è stato commercializzato con Android 10. Ecco perché, a differenza del Samsung Galaxy S10 commercializzato con Android 9, risulta idoneo per tre importanti aggiornamenti del sistema operativo e finora avendo ricevuto Android 11 e Android 12.