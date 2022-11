Il clima del Black Friday Amazon inizia a sentirsi e si moltiplicano dunque le prime promozioni a favore dei clienti. A parte gli sconti della prima ora, il noto store sta dando la possibilità ad alcuni di accaparrarsi un buono sconto da 5 euro utile su un acquisto. Di seguito sono dunque riportate le condizioni puntuali per provare a conquistarsi proprio il voucher.

I clienti interessati dalla promozione hanno ricevuto una mail di invito per il riscatto del coupon oppure hanno visualizzato qualche banner personalizzato nel loro profilo relativo proprio al buono. Ad ogni modo, è sempre possibile verificare se si è destinatari del regalo visitando esattamente questo link.

Considerando che le prime offerte del Black Friday Amazon dovrebbero partire già intorno al giorno 8 novembre, potrebbe essere davvero comodo approfittare proprio del nuovo buono da 5 euro per qualche acquisto. Lo sconto potrà essere applicato su un acquisto minimo di 15 euro, eseguito fino alle 23:59 del giorno 14 novembre.

Per usufruire dello sconto, l’ordine per cui si applica il coupon dovrà contenere solo prodotti venduti su Amazon.it e da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. Al contrario, non rientrano nello specifico discorso i prodotti ricondizionati e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace. Una volta aggiunta l’offerta desiderata al proprio account, cliccando sul pulsante “Applica la promozione”, lo sconto verrà applicato automaticamente all’account senza ulteriori passaggi. Naturalmente l’attuale offerta non è cumulabile con altre relative ai medesimi prodotti selezionati per il proprio carrello.

Note le condizioni di rilascio del buono da 5 euro, sarebbe proprio il caso di verificare se si è beneficiari del benefit. Come già detto, i primi sconti Black Friday Amazon sono alle porte e i coupon sono pure in numero limitato, ossia non più di 10.000 per i clienti italiani.

