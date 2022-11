Michele Bravi a Belve rompe ogni freno inibitorio e si confessa a tutto tondo. Il cantante ha raccontato tanti aspetti dalla sua vita, dal suo approccio nella vita di coppia a quel tentativo di conquistare una star di Hollywood, fino al periodo oscuro in cui è stato vittima di bullismo.

Nel salotto di Francesca Fagnani non è mancata l’autoironia. Oggi Michele Bravi vive una relazione felice e si diverte a dire: “L’unica primadonna sono io, non voglio competizioni in casa”, e confessa di essere “un infedele di natura, anche se non tradisco“.

Michele Bravi ha pubblicato l’ultimo album nel 2021, La Geografia Del Buio, e l’ultimo singolo Zodiaco durante l’estate. Stella di X Factor, è uno degli artisti preferiti di Morgan che più volte ha espresso la sua stima nei confronti del giovane artista. Nella seconda serata di ieri mercoledì 2 ottobre 2022 Michele Bravi ha raccontato la sua brutta esperienza con il bullismo.

“Mi chiamavano Michecca e mi gettavano nella spazzatura. Non ero consapevole di aver subito bullismo, non avevo capito che impatto avrebbero avuto quegli episodio sulla mia vita. Semplicemente chiudevo gli occhi e aspettavo che finisse”.

Discostati i rami dei soprusi, per Michele Bravi c’è anche spazio per il divertimento e la curiosità. Lo si deduce da quella confessione in cui l’artista dice di essere stato in contatto con un attore di Hollywood al quale avrebbe mandato foto particolari. Francesca Fagnani lo incalza: “Fuori il nome!”, ma il giovanissimo artista mette un freno:

“Il nome non posso farlo uscire, e come faccio? Anche perché se poi mi va male con la persona con cui sto, un messaggino lo rimando, che ne so. Diventa un caos se parlo. Ok che non ci sentono in America da Belve. Ma no dai, non posso. Ok… è un attore famoso, un attore! Non dico altro. Dai… per l’età è intorno alla mia età. Però non so precisamente gli anni”.

Fagnani, infatti, ricorda che Bravi disse che l’attore misterioso lo avrebbe invitato ad incontrarsi, ma l’artista si sarebbe tirato indietro. Per questa confessione sui social è esploso il totonomi.

