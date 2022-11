Ancora una volta è Federica Panicucci a rivelare le anticipazioni del Grande Fratello Vip annunciando sei nuovi ingressi a cominciare da Luca Onestini e non solo. I profili social della trasmissione non hanno ancora confermato o smentito l’arrivo dei nuovi concorrenti ma la conduttrice di Mattino5 ha confermato i rumors che si aggirano sui social ormai da ieri parlando di sei nuovi ingressi nella casa già questa sera e tutto per movimentare un po’ la vita nella casa.

Ma di chi si tratta? Federica Panicucci ha rivelato anche i nomi delle new entry del Grande Fratello Vip ovvero: Luca Onestini, già concorrente e noto al grande pubblico di Uomini e donne; Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina e sfortunato nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi; Luciano Punzo, volto noto di Temptation Island; Oriana Marzoli, x di Ivan Gonzalez, con cui ha partecipato al programma La Casa Fuerte; Sarah Altobello, “sosia ufficiale italiana” di Melania Trump e Micol Incorvaia.

Proprio quest’ultima è pronta a mettere zizzania nella casa e i fan sono pronti a sostenerla. Per chi non lo sapesse ancora sembra proprio che la bella sorella di Clizia Incorvaia in passato abbia avuto una relazione con Edoardo Donnamaria attualmente impegnato in una liason con Antonella Fiordelisi, come andrà a finire questo triangolo amoroso?

Le risposte arriveranno solo questa sera quando i nuovi ingressi renderanno movimentata la diretta di oggi e romperanno gli equilibri che in questi giorni i vipponi della casa hanno messo insieme.