Il mese di novembre è appena iniziato e del bonus 200 euro per autonomi erogato dall’INPS purtroppo non c’è ancora alcuna traccia. Molti possessori di partite IVA sono ancora in attesa di ricevere il contributo una tantum previsto dal Governo in risposta all’attuale crisi economica. Nonostante sia stato possibile inoltrare le domande dalla fine del mese di settembre, giunti ad oggi, in pratica nessuno è riuscito a ricevere la somma sperata dall’ente previdenziale.

C’è una grossa differenza tra gli autonomi che hanno chiesto il loro bonus 200 euro attraverso le casse previdenziali private (architetti, ingegneri, avvocati e molti altri professionisti per intenderci) e coloro che hanno effettuato la stessa operazione attraverso l’ente previdenziale. Mentre per i primi gli accrediti sono già avvenuti (grosso modo dalla metà di ottobre) tutto tace per i secondi. Finora, proprio l’INPS aveva fornito dei feedback generici sulla prossima distribuzione dei contenuti: per fortuna, invece, oggi 3 novembre apprendiamo qualcosina in più grazie ad un tweet social appena pubblicato.

Come visibile nel cinguettio a fine articolo, proprio l’INPS ha dichiarato che le domande per il bonus 200 euro per autonomi sono al momento in lavorazione. Non ha chiarito i tempi con i quali le indennità saranno erogate ma almeno è giunta la conferma del fatto che si sta lavorando alla prossima distribuzione del contributo. Naturalmente il discorso odierno vale sia per l’importo di 200 euro per tutti gli autonomi, sia per quello integrativo di 150 euro pure previsto per coloro che nel corso del 2021 non hanno avuto un ISEE di 20.000. Di certo possiamo ritenere plausibile che nel corso del mese appena iniziato si procederà proprio allo sblocco degli accrediti. Ulteriori comunicazioni dell’ente previdenziale non mancheranno di essere riportate su queste pagine, non appena disponibili.

Continua a leggere su optimagazine.com

Le domande per le indennità sono al momento in lavorazione #InpsInAscolto — INPS (@INPS_it) November 3, 2022

Continua a leggere su optimagazine.com