iPhone 14 ha raggiunto il minimo storico oggi 3 novembre, che vi consigliamo di non lasciarvi scappare per niente al mondo. Il melafonino in questione è proposto nel taglio di memoria da 128GB, nella colorazione bianca ed al prezzo di 949 euro, da poter pagare in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili da 189,80 euro ciascuna. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata e consegna senza costi aggiuntivi prevista per sabato 5 novembre. Se qualcosa non dovesse andare come speravate, potrete restituire l’articolo entro il 31 gennaio 2023 (la recente politica di reso, come accade ormai ogni anno in questo periodo, è stata estesa per gli ordini effettuati dal 1 novembre 2022 in vista delle festività natalizie ormai prossime).

iPhone 14 non dobbiamo raccontarvelo noi: trattasi dell’ultimo dispositivo di casa Apple, che ha raggiunto oggi 3 novembre il suo minimo storico su Amazon (difficilmente lo vedrete ad un prezzo più basso da qui alle prossime settimane). Il momento è quello buono se avevate già in testa di mettere le mani su iPhone 14: non bisogna esitare in questi casi. Il Black Friday 2022 si sta avvicinando, ma sbagliereste nel credere di poter acquistare il melafonino di ultima generazione a meno durante gli sconti dell’iniziativa promozionale del venerdì nero (potrebbe essere, ma non è affatto detto succeda visto che già questo è un ottimo prezzo per un prodotto uscito solo poco fa).

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Chi ha tempo non aspetti tempo, è così che si dice: probabilmente dovreste dare ascolto ai vecchi detti per non perdervi l’occasione. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com