Fa il suo ingresso ufficiale sul mercato lo smartwatch Huawei Watch GT 3 SE, disponibile all’acquisto anche in Italia al prezzo di 179,90 euro. Si tratta di un dispositivo economico, rispetto alla versione GT 3 Pro, ma le sue caratteristiche e funzionalità sono comunque molto interessanti come ad esempio il monitoraggio dell’attività fisica e della salute. Andiamo a vedere insieme quali sono le sue specifiche tecniche.

Il nuovo Huawei Watch GT 3 SE presenta un display AMOLED a colori da 1,43 pollici (con risoluzione di 466 x 466 pixel) e riparato dal vetro Gorilla Glass. La cassa, cui materiale è stato rinforzato con fibra polimerica, è in grado di resistere agli urti ed è resistente all’acqua fino a 5ATM. Il dispositivo offre cinque sistemi satellitari, ossia GPS, Beidou, Glonass, Galileo e QZSS e connettività Bluetooth 5.2 LE. Tra le diverse funzioni questo smartwatch è utile per il monitoraggio della salute attraverso apposite tecnologie e sensori, come il TrueSeen 5.0 per tracciare la frequenza cardiaca e TruSleep 3.0 per le fasi del sonno e del russamento durante la notte. Oltre a questi il wereable monitora anche lo stress, i livelli di ossigenazione del sangue (SpO2), la respirazione e oltre 100 modalità sportive. Altri sensori di cui l’orologio dispone sono: accelerazione, giroscopio, geomagnetico, ottico di frequenza cardiaca, barometro e temperatura cutanea.

Il Huawei Watch GT 3 SE è alimentato da una batteria da 451 mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida wireless e l’autonomia è garantita fino a 14 giorni di utilizzo; la ricarica completa si ottiene in meno di 2 ore. Tra le altre interessanti funzionalità troviamo: microfono + speaker, sistema operativo HarmonyOS, funzione di navigazione offline su mappa, il supporto ad app RTL 102.5, MyTuner Radio Italia ed eSound Music, integrazione dati Huawei Health ottenuti da Komoot e Adidas Runtastic, assistente vocale tramite smartphone, riproduzione musicale ed è compatibile con iOS 9+, Android 6+ e HMS. Il dispositivo è già disponibile all’acquisto al prezzo di 179,90 euro nel colore Graphite Black tramite il Huawei Store. Inoltre, fino al prossimo 17 novembre è possibile ottenere in omaggio una bilancia Huawei Scale 3 e ben 3 mesi di abbonamento a Huawei Health+.

