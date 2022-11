Gabriel Garko lascia Ballando con le stelle oppure no? Da un paio di settimane ormai aspettiamo di capir cosa ne sarà dell’attore a causa dell’infortunio al braccio e finalmente in queste ore la conferma ufficiale è arrivata: Gabriel Garko sarà operato al tendine del braccio perché rotto. In un video in cui appare al fianco di Milly Carlucci, l’attore appare tranquillo e svela che questo sabato sarà sul palco do Ballando e che mercoledì prossimo sarà operato e spera di tornare in tempo per la prossima puntata.

L’infortunio al braccio destro che la scorsa settimana ha fatto tremare i suoi fan convinti che l’avventura a Ballando con le Stelle fosse già finita, non sembra aver definitivamente compromesso la sua partecipazione anche se si è rivelato più grave del previsto dal momento che l’attore dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico e tutto rimarrà un po’ sospeso.

Gabriel Garko dovrebbe avere il tempo di rimettersi in piedi per riuscir a salire sul palco di Ballando il sabato successivo ma riuscendo a mettere insieme anche una coreografia che non segni la sua uscita dal programma:

“La settimana prossima mi opererò mercoledì e giovedì uscirò, per essere in puntata sabato. Nella sfortuna il tendine è rimasto agganciato all’osso, quindi continua a tirare. Ci vogliono grandi vibrazioni positive, perché quelle negative sono già arrivate”.

Gabriel Garko non lascia Ballando con le Stelle per il momento visto che «il supereroe ammaccato», come si è definito lui stesso, sarà nuovamente sul palco accanto alla partner Giada Lini. Il resto lo scopriremo strada facendo perché molto dipenderà dal tempo di recupero dell’attore e dal trattamento che i giudici decideranno di riservargli anche se una mano potrebbe arrivare da Matano e il tesoretto.