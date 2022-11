La dichiarazione di Eros Ramazzotti su Salvini è stata raccolta dal diretto interessato, che ha risposto al cantautore romano sui social.

Poco dopo la vittoria alle elezioni del 25 settembre del Centrodestra, la voce di Terra Promessa aveva espresso il suo dissenso sui social: “Siamo esattamente quello che ci meritiamo”. Poche settimane dopo l’artista ha fatto ciò che alcuni organi di stampa chiamano “inversione a U” riprendendo il discorso sulla nuova classe politica con parole più distensive e speranzose.

Eros Ramazzotti ha espresso un pensiero su Giorgia Meloni, per la quale ha scritto:

“Al di fuori dei discorsi destra, sinistra, centro, non mi interessano i colori delle bandiere, spero che Giorgia Meloni faccia bene . Se sarà seria come sembra e anche la gente che ha chiamato al governo lo sarà, le cose potranno andare bene .”

L’artista si è poi spostato su Matteo Salvini:

“Tengo le dita incrociate e spero che Salvini faccia bene il lavoro cui è stato chiamato. Meloni mi sembra ca***ta però non deve mettere in mezzo quel passato che non è un bel passato. Guardi al presente e migliori l’Italia”.