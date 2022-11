In tanti non sanno cosa aspettarsi dalla normale evoluzione del prezzo per iPhone 13 in occasione di un evento come il Black Friday 2022. Indubbiamente, è possibile che qui e lì possano venire a galla alcune promozioni interessanti, ma ogni discorso dovrà essere per forza di cose raffrontato con le offerte che abbiamo avuto modo di toccare con mano di recente. In particolare, tra fine e ottobre ed inizio novembre ci siamo nuovamente avvicinati alla soglia degli 800 euro per la versione da 128 GB, come riportato anche all’interno del nostro sito, con opportunità durate pochi minuti all’interno dello store di Amazon.

Aspettative nei confronti del prezzo dell’iPhone 13 durante il Black Friday 2022: non solo Amazon

L’aggiornamento portato alla vostra attenzione sul prezzo dell’iPhone 13 riguarda prevalentemente alcune proposte giunte da Amazon, ma spesso e volentieri abbiamo avuto scelta limitata anche in termini di colorazioni disponibili. Senza dimenticare, come accennato, che gli utenti più lenti hanno visto subito salire il prezzo poco dopo il lancio della promozione. Chiaramente, durante un appuntamento atteso come il Black Friday 2022, in tanti si aspetterebbero di valutare con più calma specifiche occasione relative al modello.

La storia recente delle offerte di fine novembre ci consegna però una novità differente. Raramente, infatti, sono venute a galla offerte di una certa importanza per i prodotti Apple. Soprattutto gli iPhone più recenti. Possibile qualche promozione flash per modelli più datati, ma se state aspettando il Black Friday 2022 per scendere in modo significatico sotto la soglia degli 800 euro, allora temo che la vostra sia solo un’illusione. Nella migliore delle ipotesi, infatti, resteremo ad un passo da questa soglia.

Inutile dire che vi terremo aggiornati, nel caso in cui dovessero venire a galla offerte allettanti per lo stesso iPhone 13, durante un evento come il Black Friday 2022.