Occorrono alcuni chiarimenti per tutti coloro che sono in attesa del bonus asilo nido 2022. Come tutti sanno, di recente sono stati sbloccati dei fondi extra per tutti gli utenti inizialmente rimasti esclusi dal programma, stando a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. Cosa dobbiamo aspettarci? Qualcuno pensava che già oggi ci sarebbe stata una svolta, visto che INPS aveva lasciato intendere qualcosa del genere. In pratica, dopo alcuni “rossi sul calendario”, in tanti speravano di avere la lieta notizia già oggi 3 novembre.

Alcune precisazioni sul pagamento del bonus asilo nido 2022 con fondi sbloccati di recente

A quanto pare, però, dovremo portare ancora pazienza a proposito del bonus asilo nido 2022. Questo giovedì INPS, interpellata sull’argomento, si limita a ribadire che grazie al lavoro svolto dalle sue direzioni, è confermata la notizia secondo cui sarebbe stato possibile recuperare parte dei fondi non utilizzati negli anni scorsi. Insomma, il discorso non riguarda solo i bonus non erogati negli ultimi mesi, ma anche nelle annate precedenti. Un dettaglio, questo, che potrebbe aprire scenari interessanti anche per altri discorsi.

Del resto, INPS ha aggiunto che le domande di bonus asilo nido precedentemente accettate con riserva verranno sbloccate. Il problema principale riguarda la tempistica, perché se da un lato si pensava che già in settimana si sarebbero sbloccate le richieste, con passaggio in fase di istruttoria, già in settimana, al contempo ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Ufficialmente, si utilizza l’espressione “nei prossimi giorni“, ma alcuni utenti che hanno parlato con l’assistenza affermano che il discorso debba essere proiettato a settimane e non a giorni.

Vi terremo aggiornati appena ci saranno ulteriori riscontri sul pagamento del bonus asilo nido 2022 con fondi sbloccati, secondo le informazioni raccolte in questi giorni per tutti coloro che sono in attesa.