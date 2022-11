Sopravvissuti 2 sarebbe già pronto? Il finale della prima stagione della serie creata da Carmine Elia ha lasciato la porta aperta a molti dubbi che non sappiamo se verranno chiariti o meno.

C’è infatti il dubbio sul rinnovo dato che gli ascolti della serie di Rai1 non sono molto gratificanti. Anzi, per nulla, considerando gli standard della rete ammiraglia. Le aspettative erano alte, lo sappiamo, ma non sono state soddisfatte.

Ad accendere le speranze per Sopravvissuti 2 c’è la sceneggiatrice Viola Rispoli. In un’intervista concessa a FanPage.it, ha così risposto:

Non sarebbe carino per chi l’ha apprezzata, non dare un seguito alla serie Sopravvissuti.

La Rispoli ha quindi fatto un appello:

Spero che la Rai, dopo aver preso la decisione coraggiosa di diversificare la programmazione della rete ammiraglia, abbia allo stesso modo il coraggio di sostenerla.

E poi ha accesso una piccola speranza: tutto dipenderà anche dai numeri sulla piattaforma RaiPlay:

A fare la differenza potrebbero essere i contatti su RaiPlay nei prossimi mesi. Mi auguro però che non si riduca tutto a una mera questione numerica, burocratica, che spesso lascia il tempo che trova.

Gli ascolti di Sopravvissuti sono crollati di settimana in settimana, fino ad a raggiungere una media del 15%. Numeri che, purtroppo, non soddisfano le richieste del grande pubblico di Rai1, a cui forse non era destinato. Prodotti particolari, mystery drama come quello di Sopravvissuti, sono probabilmente più adatti a una cerchia ristretta, ma fedele, di spettatori, come quelli di Rai2 (rete che manda in onda, tra l’altro, La Porta Rossa, apprezzata serie sempre di Carmine Elia).

Non resta quindi che attendere la decisione della Rai su Sopravvissuti 2. Una seconda stagione dovrà spiegare molte cose relative ai superstiti protagonisti, capitanati da Lino Guanciale.

