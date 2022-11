Ci sono alcune indicazioni che stanno arrivando da INPS, per quanto concerne un tema delicato come quello del pagamento del reddito di cittadinanza. Già, perché in tanti sono in attesa di un segnale da fine ottobre, dopo il nostro ultimo aggiornamento a tema. Evidentemente, l’accredito non è avvenuto entro le tempistiche previste ed in tanti si chiedono quali saranno gli scenari a medio termine sotto questo punto di vista. In realtà, la questione non è figlia di una problematica tecnica, a differenza di quanto era stato ipotizzato in un primo momento dagli stessi utenti.

Più lunghi del previsto i tempi del pagamento per il reddito di cittadinanza: chiarimenti da INPS

Alcuni chiarimenti sono arrivati direttamente da INPS in questi giorni, provando a spiegare come si sia venuto a creare la situazione che vede allungarsi i tempi sul pagamento del reddito di cittadinanza. Se non altro, almeno ora sappiamo per quale ragione parte del pubblico stia attendendo più del dovuto, nonostante non siano emerse particolari criticità con la gestione della loro pratica. Già, perché in questi casi si diffonde sempre la preoccupazione di aver commesso potenziali errori nell’inviare la domanda. Questo l’ultimo feedback di INPS:

“Non è stato possibile procedere il 27 con la pubblicazione dei rinnovi per circa 70mila domande (su un totale di oltre 1mln), a causa della mancata ricezione degli esiti di alcuni controlli.Per tali posizioni si prevede l’invio delle relative disposizioni in una sessione di recupero per questa settimana“.

Insomma, se siete in attesa di un accredito per il reddito di cittadinanza, a detta di INPS si prevede l’invio delle relative disposizioni in una sessione di recupero per questa settimana. Staremo a vedere se il pagamento in questione subirà ulteriori imprevisti, alla luce di quanto trapelato di recente.