Per la maggior parte degli italiani il Registro delle Opposizioni non funziona. Non può essere negato che, nonostante l’iscrizione al servizio, i più continuino a ricevere telefonate moleste sulle loro utente mobili. Quanto è sperimentato da molti iscritti potrebbe dipendere da numerosi fattori ma le chiamate indesiderate continuano ad esserci ed è per questo che l’ADUC è intervenuta sulla questione proprio in queste ore, per proporre la sua drastica soluzione al problema.

Perché ci sono ancora troppe telefonate

Se non funziona il Registro delle Opposizioni, il disguido non è da ricondursi a qualche problema di natura tecnica. Più volte è stato ribadito che le telefonate possono continuare ad arrivare da operatori con i quali abbiamo ancora rapporti in essere, nuove società per le quali abbiamo fornito (anche involontariamente) delle autorizzazioni dedicate. Ancora, si può essere purtroppo disturbati anche da quei call center che lavorano al di fuori del nostro territorio nazionale. Insomma, i casi sono molteplici e proprio per questo motivo la pioggia di chiamate indesiderate non si è placata negli ultimi mesi.

La soluzione di ADUC

Nel commentare il fatto che il Registro delle Opposizioni non funzioni a dovere, l’Aduc ha chiarito quale dovrebbe essere l’unica strada percorribile. Invece di creare un elenco di utenti che si oppongono alle chiamate commerciali, bisognerebbe invece creare le liste con i nominativi e i contatti che preferiscono essere informati delle proposte commerciali.

L’ADUC è consapevole che un approccio simile o identico a quello appena indicato comporterebbe un tracollo di tutto il settore telemarketing ma la sua è una soluzione, viene così ribadito, pensata solo a tutela dei consumatori finali. Una strada di questo tipo di certo non è percorribile nell’immediato futuro e sembra delinearsi piuttosto come una vera e propria provocazione.

