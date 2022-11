In un recente incontro tenutosi con alcuni fornitori, così come riportato da ‘thelec.net‘, il colosso di Seul ha fatto sapere che il mercato degli smartphone pieghevoli avrà un CAGR dell’80% fino al 2025. Il gigante tecnologico sudcoreano si aspetta anche che Apple si unirà al segmento dei pieghevoli nel 2024, ma con notebook e tablet prima, non smartphone.

Il produttore asiatico ha anche divulgato che, nel mercato sudcoreano, gli utenti iPhone tra i 20 ei 30 anni stavano cambiando i loro dispositivi con telefoni pieghevoli Samsung a una velocità da tre a quattro volte superiore rispetto a prima. Si è anche affermato che fino al 90% degli utenti di smartphone pieghevoli dovrebbe acquistare smartphone pieghevoli anche come prossimo dispositivo. Mentre gli smartphone pieghevoli rappresentano solo l’1% del mercato totale degli smartphone, il colosso di Seul ritiene che i clienti stiano mostrando un’elevata soddisfazione e che il settore dovrebbe crescere in modo esponenziale.

Nel frattempo, l’OEM asiatico ha anche condiviso alcune sfide che ritiene che i suoi fornitori debbano superare affinché i telefoni pieghevoli diventino ancora più popolari. Alcune di queste sfide includono rendere i telefoni più sottili e più durevoli, ridurre la piega sullo schermo, avere uno slot designato per la S Pen e migliorare la fotocamera. Il colosso di Seul ha chiesto che il motore di vibrazione vibri di più e lo sviluppo di nuovi materiali in grado di ridurre il peso dei telefoni pieghevoli. Il produttore sudcoreano aveva anche voluto più moduli fotocamera di fascia alta sul Samsung Galaxy Z Fold 4, ma anche questi piani sono stati scartati a causa dei limiti di peso e spessore. In termini di durata, l’obiettivo finale era quello di portare il livello dei pieghevoli a quello dei suoi precedenti telefoni di punta.

