Sconto molto interessante su Amazon per quanto riguarda lo Xiaomi Mi Band 7, braccialetto di ultima generazione targato Xiaomi che può essere acquistato ad un prezzo nettamente più favorevole. Se avete quindi necessità di puntare su un fitness tracker di qualità, non potete lasciare in secondo piano quest’offerta odierna di Amazon per quanto riguarda lo Xiaomi Mi Band 7. Di solito questi braccialetti fitness sono utili per chi vuole conoscere qualche elemento in più della propria attività fisica, ma può essere anche un modo per aver sotto controllo la propria frequenza cardiaca in ogni istante o i passi effettuati durante il giorno.

Ancora una volta aggressivo il recente Xiaomi Mi Band 7 a prezzo competitivo nello store di Amazon

Nuovo punto della situazione, dunque, dopo quello di inizio mese. Senza dubbio lo Xiaomi Mi Band 7 è un prodotto più completo che si ritrova con qualche elemento tecnologico più performante ed è anche per questo che il suo costo di partenza è stato più elevato dei modelli precedenti. Approfondendo l’offerta di Amazon a riguardo si può notare come quest’oggi questo Xiaomi Mi Band 7 possa essere acquistato alla cifra di 49,99 euro ed è il risultato di uno sconto del 17% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza che era di 59,99 euro.

Come si può notare c’è un bel risparmio che può senza dubbio far comodo agli utenti che hanno intenzione di acquistare questo Xiaomi Mi Band 7. La disponibilità su Amazon è immediata e nel giro di pochi giorni arriverà a casa vostra senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Vediamo a questo punto quali sono le specifiche tecniche di rilievo di tale fitness tracker. Si parte dal display AMOLED da 1,62 pollici che può contare su ben oltre nuovi 100 quadranti tra cui scegliere.

Quello che però rende speciale questo Xiaomi Mi Band 7 è l’attenzione maggiore verso la componente salute. Si ha modo di poter monitorare il massimo consumo di ossigeno, il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, il sonno ed il ciclo femminile. Si può poi scegliere tra oltre 110 modalità sportive.