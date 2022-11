Finalmente siamo entrati nel mese di novembre ed è impossibile non pensare subito all’attesissimo Black Friday di Amazon: a tal proposito, molte aziende concorrenti hanno già preannunciato l’arrivo di tantissime offerte in occasione dell’evento, ma il colosso di e-commerce statunitense non si è fatto cogliere impreparato e ha ben pensato, come accade ogni anno del resto, di estendere ufficialmente il periodo di reso entro il 31 gennaio 2023 per qualsiasi prodotto acquistato sullo store on-line dal 1 novembre al 31 dicembre 2022. Tale novità riguarda sia i prodotti venduti e spediti da Amazon che da terzi.

Di solito il reso Amazon ha una durata di soli 30 giorni, dunque si tratta di un’estensione di ben tre mesi che consente agli utenti di poter acquistare i regali di Natale (e non solo) in anticipo (magari sfruttando anche l’evento del Black Friday). Il colosso di Seattle ha inserito nelle schede dei prodotti una precisa informazione relativa alla nuova politica di reso, che andrà osservata per l’intero periodo delle festività. Nella comunicazione è stato reso noto che per quanto riguarda il periodo delle festività del 2022, è possibile eseguire un reso entro il 31 gennaio 2023 per i prodotti acquistati tra il 1 novembre ed il 31 dicembre 2022.

Ad esempio, chi ha acquistato prodotti da ieri 1 novembre ha a sua disposizione ben tre mesi di tempo per chiedere la restituzione. C’è da tener conto di un particolare della nota di Amazon: infatti, è possibile che l’azienda di e-commerce, con la dicitura “articoli restituibili” si riferisca ai soli prodotti venduti e spediti direttamente dal colosso statunitense. Tuttavia, non c’è alcun informazione ufficiale su questa particolarità, quindi il periodo di reso esteso è valido su tutti i prodotti, anche quelli venduti da terzi.

