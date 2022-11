Con la morte del trapper i messaggi di cordoglio si sono moltiplicati, anche da parte degli artisti italiani: tra questi si colloca il pensiero di Gemitaiz su Takeoff con il dito puntato contro alcuni italiani che hanno commentato la tragedia con tutto il cinismo che sui social è troppo spesso di casa.

Come spesso accade di fronte ai più importanti fatti di cronaca, alcuni utenti sui social si sentono in diritto – quasi in obbligo – di usare il proprio pregiudizio feroce ed esprimersi con parole piene di odio e indifferenza nei confronti dei protagonisti. Takeoff è morto a Houston a 28 anni durante una sparatoria mentre si trovava in una sala da bowling con Quavo, suo compagno di avventura nei Migos, alle 2:30 della notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre.

Molti italiani hanno commentato con: “Era un criminale/Chissà che faceva” e altri slogan che sono tipici del victim blaming che sui social è quasi normalizzato. A questi utenti si rivolge Gemitaiz in una nota pubblicata nelle storie Instagram:

“Qua in Italia c’è questa moda dove si ride delle disgrazie degli altri. Un rapper, un bravo ragazzo di 28 anni muore sparato e voi scrivete cose tipo ‘chissà che faceva’, ‘era un criminale’… certo, un multimilionario. Qua in Italia un giovane artista va in galera, gli viene negata la libertà o non gli viene permesso di suonare dallo Stato e voi scrivete ‘se lo merita’, ‘ahahah gli sta bene’ senza avere alcuna idea. Ricordatevi, what goes around comes around. Prima di essere fan o non fan di qualcuno, ricordatevi di essere umani“.