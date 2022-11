Occorre constatare che non funziona l’app Intesa Sanpaolo oggi 2 novembre, alla luce non solo di alcune segnalazioni che si susseguono sul web a partire dalle 9 di mattina, ma anche di diversi test che ho avuto modo di effettuare in prima persona. Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo portato alla vostra attenzione esattamente un mese fa all’interno del nostro magazine, visto che ad inizo ottobre abbiamo affrontato un malfunzionamento simile. Difficile dire a cosa sia dovuto il disservizio, in virtù del fatto che al momento della pubblicazione del nostro pezzo non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dello staff tecnico.

Constatato che non funziona app Intesa Sanpaolo il 2 novembre in fase di login: gli ultimi riscontri

A dirla tutta, ho notato che non funziona app Intesa Sanpaolo oggi 2 novembre già attorno alle 8 di mattina. Tuttavia, durante il login ho osservato che effettuando un paio di tentativi alla fine si riuscisse ad accedere. Come si nota su Down Detector, però, le segnalazioni sono aumentate in modo significativo dalle 9 in poi. Effettivamente, in questi minuti provando a più riprese ad inserire le proprie credenziali, non possiamo far altro che constatare l’impossibilità ad entrare nel proprio conto.

Insomma, i numeri rischiano di diventare molto alti nei prossimi minuti, sperando che il team riesca a mettersi questo disservizio alle spalle nel più breve tempo possibile. A voi come stanno andando le cose da alcuni minuti a questa parte? Riuscite ad accedere al vostro conto online attraverso app Intesa Sanpaolo? Se riscontrate anomale con l’applicazione ufficiale che non funziona, commentate pure l’articolo qui di seguito, in modo da condividere l’esperienza legata al disservizio in corso.

Ci saranno aggiornamenti in caso di comunicazioni ufficiali sul malfunzionamento di App Intesa Sanpaolo questo mercoledì.