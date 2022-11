Latte fresco di qualità e uova di galline allevate a terra, questi sono gli ingredienti alla base del pandoro di Chiara Ferragni firmato da Balocco, che presto arriverà nelle case degli italiani o, almeno, di coloro che lo acquisteranno per i propri cari. Dopo il successo delle uova di cioccolato che hanno spopolato a Pasqua, l’influcer è pronta a lanciare il suo pandoro #pinkchristmas con “spolvero rosa” che è già virale su Tiktok.

Tra le novità di quest’anno c’è il #pinkchristmas di Chiara Ferragni che sarà disponibile presto nei supermercati con la sua confezione stilosa e rigorosamente rosa al prezzo di 8.99 euro, almeno nella versione da 750 grammi. La particolarità, manco a dirlo, sarà proprio lo zucchero a velo rosa che prenderà il posto di quello bianco e classico, mentre dentro la confezione ci sarà uno stencil da usare per disegnare il marchio Ferragni sul pandoro.

Come è successo per l’uovo di Pasqua, anche il pandoro di Chiara Ferragni avrà un importante fin ultimo visto che parte del ricavato andrà in beneficenza e, in particolare, i soldi raccolti serviranno a finanziare un percorso di ricerca contro i tumori infantili promosso dall’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Il Pandoro di Chiara Ferragni #pinkchristmas è disponibile sul sito di Balocco dove è presente anche la lista degli ingredienti. A completare la ricetta con le uova e il latte, ci saranno farina di frumento, zucchero, burro, lievito naturale, sale, aromi, burro di cacao ed emulsionanti. Lo zucchero a velo rosa conterrà anche colorante E120.