Proprio nel momento in cui si parla di sovranità alimentare e Italia autosufficiente, ecco che la Barilla apre al mondo e ad una nuova era quella a base di farina di insetti. Non è la prima volta che si parla di alimentazione del futuro e di risorse sostenibili e anche della possibilità che un giorno sarà un’alimentazione a base di insetti a regalarci le proteine utili al nostro sostentamento, ma dalla teoria ai fatti sembra che ci sia un anello mancante ovvero l’adattamento dei consumatori.

Forse Barilla non aveva tenuto conto di questo quando ha rilasciato un video in cui si parlava proprio di un’alimentazione e di farine a base di insetti, dando vita ad una vera e propria ondata di polemiche sui social e sul web.

Io non aspetto che facciate il primo pacco di pasta ai bacherozzi, vi faccio il boicottaggio preventivo.

La pasta alla merda se la mangiasse Schwab e i suoi amici nazisti. Non ci avrete MAI. #Barilla https://t.co/d7ecmMo9Qb — Aladar 🏴‍☠️🦇💤🚀🇷🇪 (@MezilAladar) November 1, 2022

Nel video un giovane. Carmine del Grosso, racconta di aver scoperto che l’alimentazione a base di insetti è molto in voga anche in Europa e non solo nei Paesi asiatici e alla fine consiglia di cercare una specie che sia in grado di poter sostituire il guanciale nella Carbonara. Alla fine Barilla chiede ai suoi utenti qual è il loro pensiero su questo tipo di alimentazione e così la polemica è servita.

Parte del web si è scatenata contro l’azienda convinta che con le frasi usate nel video Barilla abbia spianato la strada verso la voglia di usare gli insetti nei suoi prodotti e così, come spesso accade, via con gli insulti e l’annuncio di boicottaggio dei loro prodotti. Qualche ora dopo la stessa Barilla, travolta dalle polemiche, ha precisato di non voler lanciare alcun prodotto a base di farina di insetti e che continuerà a lavorare la sua pasta usando grano duro al 100%.