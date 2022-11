C’è già grande attesa per l’uscita dei biglietti di Napoli-Udinese in vista del 12 novembre, considerando il fatto che i partenopei appaiono inarrestabili in questa fase della stagione. Il primato in classifica rende il giusto merito ad una squadra che sta facendo la differenza in Italia ed in Champions League, al punto da far registrare il ritovato entusiasmo della piazza verso il gruppo. Ecco perché bisogna fare il punto della situazione, verso l’avvio della vendita dei ticket, in occasione di una partita che segnerà il capitolo finale di questo 2022.

Previsioni aggiornte per l’uscita dei biglietti di Napoli-Udinese in vista del 12 novembre al Maradona

Dopo le anticipazioni fornite nei giorni scorsi a proposito della sfida contro l’Atalanta, in programma Bergamo sabato prossimo, occorre fare il punto della situazione anche sull’ultima partita in programma per la compagine allenata da Spalletti prima della sosta per i Mondiali. Senza girarci troppo intorno, vi diciamo che ci sarà ancora da attendere per l’uscita dei biglietti di Napoli-Udinese in vista del 12 novembre. Al momento non si hanno informazioni ufficiali in merito, anche se diversi addetti ai lavori prevedono che le condizioni e i prezzi saranno i medesimi rispetto al match tra Napoli e Sassuolo.

Cosa dobbiamo aspettarci a stretto giro? La previsione più attendibile è che qualche riscontro ufficiale in merito possa arrivare nel corso del prossimo fine settimana. Complice il fatto che ci sarà un’altra partita in casa nel turno infrasettimanale, alla luce della sfida all’Empoli di Zanetti, appare complicato che ci possano essere annunci sui biglietti di Napoli-Udinese prima di quel termine.

Vi faremo sapere se, nel frattempo, arriveranno comunicazioni ufficiali sui biglietti di Napoli-Udinese, in relazione ad una partita importante anche sul fronte classifica al netto del periodo non brillantissimo per la compagine allenata da Sottil.