Android Auto, lo standard sviluppato da Google per consentire ai dispositivi mobili di essere utilizzati a bordo delle auto tramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto, ha contribuito al supporto di un buon numero di telefoni con sistema operativo Android e disponibili sul mercato. Ultimamente, però, pare che le acque si stiano un po’ agitando: difatti, ad inizio 2022 il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha ampliato le competenze minime necessarie per usufruire a pieno tale app. Si è passati, infatti, da Android 6.0 Marshmallow ad Android 8.0 Oreo, e ultimamente è stato rilasciato anche un nuovo aggiornamento che va a troncare il supporto per gli smartphone più datati.

Di recente, soprattutto negli ultimi giorni, sono giunte diverse segnalazioni da parte di utenti che utilizzano Android Auto che si riferiscono ad un avviso rivelato dall’app, che li invita obbligatoriamente di proseguire ad un aggiornamento per poter continuare ad utilizzarla. Le versioni in questione sono soprattutto quelle che vanno da 7.0 a 7.7 dell’app ed è abbastanza palese che tale avviso possa avere un minimo di collegamento con la nuova ed attesa interfaccia grafica Coolwalk. Infatti, quest’ultimo aggiornamento potrebbe essere utile ad iniziare a sondare il terreno per accogliere la nuova interfaccia, che, quindi, non permette agli utenti che utilizzano smartphone con a bordo Android 6.0 e 7.0 di continuare ad usare l’app. Quest’ultima, infatti, dalla versione 7.5 in poi chiederà almeno il sistema operativo Android 8.

Un ulteriore conseguenza dell’ultimo update necessario di Android Auto è che gli utenti si troveranno ad andare avanti con un seccante e noioso bug di Waze (applicazione mobile gratuita di navigazione stradale per dispositivi mobili), che non è stato ancora eliminato con la versione 7.7. Tuttavia, si spera che il team di Google possa risolvere questo bug nel più breve tempo possibile. Nell’attesa, potrete scaricare l’ultima versione di Android Auto disponibile andando direttamente sul Google Play Store.

