Dopo il successo e le polemiche della docufiction a lei dedicata, Wanna Marchi torna su Rai2 alla corte di Francesca Fagnani per dare il via ad una nuova edizione di Belve. Il programma prenderà il via proprio oggi, martedì 1 novembre, con tre puntati settimanali che la rete giovane di casa Rai ha pensato bene di piazzare alle 23.40 circa.

Sono Wanna Marchi ed Eva Robin’s le prime protagoniste della nuova stagione del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani che andrà in onda al martedì, mercoledì e il giovedì per un totale di dodici puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma comunque da ascoltare.

La prima ad andare in scena sarà proprio Wanna Marchi, la nota televenditrice, che ha scontato la sua condanna in carcere, e che prenderà posto sullo scomodo sgabello e attraverso diversi momenti di tensione per ripercorrere e raccontare, dal suo punto di vista, tutti i passaggi importanti della sua vita privata ma toccando anche il dolente tasto della fortuna e di quei numeri al lotto che ha venduto e che l’hanno portata dritta in carcere. La televenditrice confermerà la sua versione definendosi ancora innocente o ammetterà qualche sua colpa?

Toccherà alla Fagnani tirare fuori da Wanna Marchi qualche dichiarazione nuova e sconvolgente che possa restituire anche il ritratto di un’epoca, gli anni ’80 con il boom delle tv private, una stagione di grandi successi ed eccessi. Spazio, poi, all’intervista a forma di ritratto ad Eva Robin’s, una delle prime trans a essersi guadagnata, a partire dagli anni ’80, l’onore delle cronache mondane e le luci della ribalta, tra copertine di settimanali, televisioni e palcoscenici.

