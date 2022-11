La serie dei Samsung Galaxy S22 ha ufficialmente iniziato a ricevere l’aggiornamento stabile di Android 13 con la One UI 5.0, offrendo a milioni di possessori alcune eccellenti nuove funzionalità per migliorare la propria esperienza utente. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul ha eseguito un programma beta One UI 5.0 per la gamma dei Samsung Galaxy S22 per circa due mesi per ottenere il feedback degli utenti e testare il nuovo software prima di implementarlo a livello globale, ed è attualmente impegnato a testare One UI 5.0 molti altri flagship Galaxy, inclusi tutti i suoi telefoni pieghevoli.

L’OEM asiatico dovrebbe aggiornare tutte le sue ammiraglie 2021 e 2022 (con almeno un telefono di fascia media) ad Android 13 prima della fine dell’anno. Fino a questo momento i dispositivi che hanno ricevuto l’aggiornamento stabile di One UI 5.0 sono stati i vari Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Una volta che Android 13 e la One UI 5.0 saranno disponibili per il vostro smartphone o tablet, potrete scaricarlo dalla sezione “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di installare Android 13. Sebbene le possibilità che un aggiornamento vada storto sono molto scarse, è sempre bene avere qualcosa su cui ripiegare. Puoi eseguire il backup dei tuoi dati utilizzando Samsung Smart Switch su un PC o su un’unità USB esterna collegata al telefono e vi consigliamo vivamente di farlo per evitare problemi (potrebbe accadere che qualcosa vada storto e di avere bisogno di una copia di backup da ripristinare all’occorrenza). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

