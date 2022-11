Gli avatar WhatsApp sono realtà per i primi beta tester con iPhone in queste ore. La versione sperimentale dell’applicazione di messaggistica siglata come iOS 22.23.0.71 è disponibile e consente appunto di creare un alter ego animato di se stessi, con poche e semplici mosse.

Da tempo si parla dell’introduzione di avatar WhatsApp e, a dirla tutta, già i beta tester Android hanno potuto sperimentale la specifica novità attraverso l’aggiornamento Android 2.22.23.9 di una decina di giorni fa. Peccato che qualche bug di troppo abbia indotto un ritiro forzato del pacchetto per i possessori di dispositivi con OS Google. Al loro posto, ora, chi possiede proprio un iPhone può procedere con la release di test già indicata e iniziare a sperimentare la feature.

L’immagine con le schermate in anteprima degli avatar WhatsApp sono state diramate dall’informatore WABetaInfo. Appare evidente che, per creare il proprio avatar WhatsApp, si debba procedere dalle impostazioni dell’applicazione. I tester che ora hanno a disposizione la novità, troveranno l’apposita voce dedicata agli alter ego tra le altre già presenti in menù. Selezionare il proprio aspetto animato sarà semplice, scegliendo il colore e tipologia di capelli, la forma del viso, colore degli occhi e molto altro ancora. L’operazione non prenderà molti tempo e la procedura sarà guidata e intuitiva.

Una volta impostato il proprio avatar WhatsApp, questo potrà essere utilizzato anche come foto profilo. Dall’immagine animata di se stessi si potranno poi generale un numero considerevole di sticker. Questi rappresentano i soggetti in diversi atteggiamenti, con varie espressioni e possono naturalmente essere condivisi senza limiti nelle chat singole o anche di gruppo.

L’introduzione della beta Android di qualche giorno fa (pur con qualche problema) e dell’ultima versione del servizio per iPhone (sempre di test) ci fa credere che gli avatar WhatsApp possano giungere per tutti, in versione definitiva, tra non molto tempo. Non mancheranno notizie relative al rilascio sulle pagine di OM non appena disponibili.

