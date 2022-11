Nonostante la festività di oggi, Il Collegio 7 andrà in onda puntuale nel prime time di Rai2 mettendo i ragazzi davanti al difficile scoglio delle verifiche di metà percorso, chi rimarrà nella scuola e chi, invece, andrà via sconvolto dal risultato di questo esame? Le anticipazioni della puntata di oggi del programma rivelano che i ragazzi, per festeggiare il decennale della Costituzione, saranno chiamati a partecipare ad una giornata speciale.

Il Preside organizzerà una giornata speciale e inviterà i collegiali a riflettere sui suoi principi fondamentali ma a quanto pare non tutti sapranno bene come fare e cosa dire e qualcuno avrà problemi addirittura a cantare l’inno. Il tema dei diritti, però, appassiona i ragazzi ed è occasione per scoprire qualcosa di nuovo e svelare aspirazioni e ideali e non solo.

Sguardi vigili e attenti, strano vero? Eppure ogni tanto dentro #IlCollegio succede anche questo 😂



Torniamo domani con la quarta imperdibile puntata 👉🏻 ore 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/R6TIzY2GJV — Rai2 (@RaiDue) October 31, 2022

I ragazzi de Il Collegio 7 si confronteranno col cinema di ‘Pane, amore e fantasia’ con poco successo mentre non possiamo dire lo stesso di quello che succederà quando si troveranno davanti un vero e proprio inno italiano, ‘Volare’ di Modugno. I nodi, intanto, vengono al pettine e fra chi continua a voler trasgredire le regole, chi tradisce la fiducia concessa e chi rifiuta di studiare, arriva il momento della verifica di metà percorso e i collegiali vivono anche momenti di tensione fra loro.

Alla fine, non tutti sono sicuri di poter proseguire la loro esperienza al Collegio, perché i voti parlano chiaro e a quel punto c’è il rischio che qualcuno possa davvero lasciare la scuola, come andrà a finire? La risposta arriverà solo oggi, 1 novembre, su Rai2 a partire dalle 21.20.