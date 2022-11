Memo Remigi fa causa alla Rai, si dice pronto a intraprendere azioni legali nei confronti della TV di Stato che lo ha rimosso da Oggi è Un Altro Giorno in seguito alle accuse di molestie su Jessica Morlacchi.

Si dice “moralmente distrutto” Memo Remigi, nell’occhio del ciclone ormai da qualche giorno e anche “attapirato” da Striscia La Notizia. La reazione della Morlacchi ha tardato a raggiungere i social ma alla fine è arrivata via Instagram.

Ora parla Memo Remigi, dicendosi distrutto psicologicamente dalla reazione della Rai e dai provvedimenti nei suoi confronti per un gesto che reputa amichevole. Non era intenzione di Memo Remigi, infatti, molestare la collega, questione che lo ha portato fuori dalla trasmissione di Serena Bortone.

“Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto”, le sue parole in una nota stampa. Ha dato mandato all’avvocato di esaminare le strade per la tutela della sua dignità, come racconta: “Ho dato mandato all’Avv. Giorgio Assumma di Roma di esaminare, sotto il profilo legale, la via più idonea per la tutela della mia dignità di uomo e di artista”.

E poi aggiunge che il provvedimento della Rai nei suoi confronti gli sembra ingiusto: “Il provvedimento, con il quale sono stato espulso da un programma a cui stavo dando la collaborazione più convinta ed entusiastica mi pare ingiusto per la sproporzionata gravità della condanna inflittami, senza neppure aver sentito le mie ragioni e considerato le mie scuse”.

Ma l’eventuale battaglia è rimandata. Adesso Memo Remigi ha bisogno di riposo e di silenzio per ritrovare la sua tranquillità di artista e di uomo: “Ho bisogno di riposo, di silenzio e di cure, sperando di riprendere le mie forze e la mia tranquillità”.