Huawei svela il Nova Y61, il nuovo smartphone “entry-level” di fascia bassa che farà il suo debutto sul mercato nei prossimi mesi. Il dispositivo, dotato di un buon rapporto qualità/prezzo, vanta di un display da 6,52 pollici IPS LCD (con notch a goccia), risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 60Hz. Sotto la scocca troviamo un processore CPU octa-core, ma solamente nelle prossime settimane sapremo con precisione quale chip adotterà. Il SoC sarà assistito da 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio di archiviazione, e molto probabilmente, potrebbe anche esserci una variante con 6GB di RAM e 64GB di storage interno.

Il nuovo Huawei nova Y61 è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida fino a 22,5W. Quanto al comparto fotografico, il nuovo entry-level del produttore cinese mostrerà sul retro una tripla fotocamera (i cui sensori sono disposti in egual maniera come posizionati su iPhone 13 Pro), con sensore principale da 50MP con f/1.8, uno di profondità e un macro; la fotocamera anteriore è da 5MP. Il device è poi in grado di registrare video a 1080p. Inoltre, il nuovo smartphone della gamma nova dispone di uno spazio per il jack audio da 3.5mm, una porta USB-Type C, un supporto per la connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.1. Il dispositivo è anche compatibile con le reti 4G LTE, manca invece il 5G.

Il Huawei nova Y61 presenta anche il chip NFC (per i pagamenti) e il supporto Dual SIM. Il nuovo telefono dovrebbe fare il suo debutto in tre colorazioni, ossia Sapphire Blue, Mint Green e Midnight Black. Infine, dovrebbe fare il suo debutto anche nei mercati europei, anche se non siamo forniti di dettagli precisi su questo. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per maggiori informazioni.

