Una buona offerta è presente su Amazon e riguarda l’iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna, un dispositivo ancora molto ricercato sul mercato che quest’oggi può essere acquistato con uno sconto di rilievo sul famoso sito di e-commerce. Bisogna precisare come le scorte a disposizione siano quasi terminate, quindi solo i più rapidi potranno accaparrarsi questo top di gamma di grande qualità ideato da Apple. L’offerta risulta alquanto allettante, tanti utenti hanno avuto modo di approfittarne e di acquistare questo iPhone 13 Galassia da 128GB su Amazon, ma vediamo in cosa consiste.

Sta calando di nuovo il prezzo per iPhone 13 su Amazon ad inizio novembre: l’ultima offerta dello store

Occorre tornare sull’offerta descritta la scorsa settimana, dunque, secondo quanto raccolto oggi. Il flagship di stampo Apple è stato sottoposto ad uno sconto del 14%, dai 939 euro iniziali si è infatti arrivati agli 807 euro, con un risparmio piuttosto consistente da tenere assolutamente in considerazione. Come detto la disponibilità è quasi terminata su Amazon, i costi di spedizione sono gratuiti e nel giro di qualche giorno questo iPhone 13 arriverà direttamente a casa vostra.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

C’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, il che permetterà a molti utenti di poter pensare di acquistare tale top di gamma, visto come la spesa sarà dilazionata nel tempo. Anche Amazon consiglia fortemente tale acquisto. Vediamo a questo punto quali sono le specifiche tecniche più importanti di questo iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna. Partiamo dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma l’elemento di spicco è dato dal comparto fotografico.

Qui troviamo infatti un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Si può poi contare sulla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Il processore di questo iPhone 13 è un A15 Bionic per prestazioni assolutamente rapide, ma non bisogna trascurare il robusto design grazie al Ceramic Shield. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere.

