Il Samsung Galaxy S23 si avvicina a grandi passi e si moltiplicano i dettagli che lo riguardano. La quantità notevole di informazioni finora in nostro possesso hanno permesso di progettare un primo concept dell’esemplare, ad opera del noto designer 4RMD. Il risultato, a dire la verità, è un vero piacere per gli occhi: guardare per credere il video in chiusura di articolo.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra in visione ha bordi sottilissimi e leggermente curvi. Lo schermo dovrebbe essere ancora una volta da 6,8 pollici con foro centrale per la fotocamera selfie. Non passa di certo inosservato il modulo fotocamera che mantiene la progettazione dell’attuale Samsung Galaxy S22 ma con i sensori che (almeno in questo concept) risultano abbastanza sporgenti rispetto al profilo della scocca posteriore.

Proprio in riferimento alla fotocamera principale, sulla base dei dettagli finora in circolazione, il concept regala dettagli su tutti i sensori. Viene riportato il riferimento ad un’unità da 108 megapixel con riprese 8K, per quanto sia più probabile l’impiego di una componente centrale da 200 MP. Sarebbe poi messo a disposizione un obiettivo ultrawide da 16 MP, un teleobiettivo a periscopio da 12 M con zoom ottico 12X e zoom digitale fino a 120X. Per finire, si punterebbe pure su un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 5X anziché 2X o 3X.

Il video concept dedicato al Samsung Galaxy S23 Ultra sottolinea anche l’impiego di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e di 256 GB di spazio di archiviazione, insieme pure ai tagli di 512 GB e 1 TB. La RAM sarebbe da 12 GB di RAM. Per finire, la batteria sarebbe da 5000 mAh e il telefono sarebbe disponibile in 3 colorazioni: Phantom Black, Phantom White e Beige e probabilmente anche Bora Purple e Mint.

Continua a leggere su optimagazine.com