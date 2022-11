Come ogni anno, anche a questo giro Vasco ricorda il padre, Giovanni Carlo detto Carlino, nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa. Un appuntamento cui il Blasco non viene mai meno, come quando sui social celebra il suo compleanno. Giovanni Carlo Rossi morì il 31 ottobre 1979 e il rocker di Zocca ricorda quel tragico momento in cui dovette dare l’ultimo saluto a suo padre.

Chi era Giovanni Carlo Rossi

Giovanni Carlo Rossi era un camionista, e Vasco in più occasioni ha ricordato il padre come un uomo puntuale e ligio al dovere. In uno dei tanti viaggi il giovane Vasco lo accompagnò per una consegna a Trento e si stupì di come il padre non si fermasse mai per una sosta mantenendo una velocità costante di 80 km/h. “Mi addormentai come un sasso”, ricorda sempre Vasco di quel viaggio.

Una volta arrivati a Trento, Giovanni Carlo fece la sua consegna e ripartì per la via del ritorno. Fu in quel momento che Vasco gli domandò perché mantenesse sempre quella velocità senza mai sostare:

“Gli chiedevo: ‘Perché non vai più forte?’, e lui mi rispondeva: ‘Io faccio 80 all’ora e non mi fermo mai. Gli altri vanno più forte e poi dopo si fermano, prendono un caffè e alla fine arrivo prima di loro’“.

Quindi Vasco ricorda: “Beh, a farlo arrivare ‘dopo’ ci pensai io. Lo facevo fermare a tutti gli autogrill che c’erano. E lui con molta pazienza si fermava”.

Vasco Rossi ricorda il padre

Oggi Vasco Rossi ricorda il padre con queste parole:

“Se n’è andato di colpo ed è stato uno shock totale. A quei tempi giocavo ancora, facevo il dj, facevo le canzoni, il rock… ma era un gioco. Quando mio padre se n’è andato è come se mi avesse detto: ‘Guarda, adesso me ne vado così ti svegli’. E lì mi sono svegliato. Mi è venuta una forza, una determinazione, quella che aveva lui.

Canzone l’ho scritta pensando a mio padre… ‘E nell’aria ancora il tuo profumo dolce, caldo, morbido…’, pensavo a lui che non c’era più. (poi ho continuato parlando di una donna)”.

Canzone è contenuta nel quinto album di Vasco, Vado Al Massimo (1982), lo stesso di Splendida Giornata, della title-track e Ogni Volta.

