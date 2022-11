Il nuovo album dei Maneskin ha un titolo e una data: Rush!, questo il nome della nuova release del quartetto romano, sarà il seguito ideale di Teatro D’Ira: Vol. 1 e segue la pubblicazione dell’ultimo singolo The Loneliest e rompe il silenzio dopo tante attese.

Il nuovo album dei Maneskin sarà fuori il 20 gennaio 2023. La band ha pubblicato l’artwork in un post Instagram in partnership con Spotify. Nella copertina vediamo Thomas Raggi, Damiano David, Ethan Torchio e Victoria De Angelis distesi sul pavimento mentre una ragazza li oltrepassa con un salto.

Il disco sarà disponibile in pre-order a partire da giovedì 3 novembre nei formati vinile standard, bianco, rosso, illustrato, bundle speciali, compact disc e altre soluzioni. I Maneskin hanno appena inaugurato il calendario statunitense del Low Kids Tour con una prima data al Paramount Theatre di Seattle, in uno show che ha registrato il tutto esaurito.

Nelle date precedenti la band romana ha suonato dal vivo l’inedito Kool Kids di cui non si esclude che si potrà sentire una versione ufficiale in un singolo che uscirà prossimamente. L’annuncio, inevitabilmente, ha scatenato l’hype di tutti i fan che sono in attesa di conoscere la tracklist di Rush! e scoprire la presenza di eventuali duetti.

Dal successo al Festival di Sanremo e all’Eurivision nel 2021 con Zitti E Buoni, la strada dei Maneskin è in continua ascesa: nell’ultimo anno la band romana è diventata un fenomeno mondiale e ha lanciato altri singoli come Mammamia, Supermodel e l’ultima The Loneliest, oltre ad una versione di I Wanna Be Your Slave in featuring con Iggy Pop.

Con The Loneliest i Maneskin hanno mostrato il loro tratto più radiofonico e hanno proposto una power ballad, una nuova sfumatura di stile che oggi, con l’annuncio del nuovo album, getta i fan nell’impazienza.

