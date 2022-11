Bisogna analizzare con grande attenzione il risentimento muscolare che ha fermato nuovamente Romelu Lukaku nel corso dell’allenamento di domenica mattina. Altro infortunio per l’attaccante, dopo una serie di problemi che abbiamo avuto modo di analizzare in questi mesi anche all’interno del nostro magazine. Situazione delicata, va detto, al di là della natura specifa del problema accusato, perché se da un lato la distrazione muscolare non rappresenta uno stop sulla carta duraturo, non bisogna dimenticare il contesto generale che per forza di cose finirà per condizionare l’ex Chelsea.

Focus sul risentimento muscolare per Lukaku: i possibili tempi di recupero dopo l’infortunio di queste ore

Cosa sappiamo sul risentimento muscolare per Lukaku? I tempi di recupero dopo l’infortunio sono a questo punto più incerti che mai. L’Inter fa sapere che le sue condizioni verranno valutate solo la prossima settimana, saltando automaticamente le partite contro Bayern Monaco e Juventus. Il turno infrasettimanale contro il Bologna vedrà i nerazzurri in campo nuovamente il mercoledì ed è impossibile che in così poco tempo si possa restituire il giocatore a Mister Inzaghi. A quel punto mancherà solo la partita di Bergamo con l’Atalanta, prima della sosta per i Mondiali.

Anche in questo caso, appare improbabile che il giocatore nella migliore delle ipotesi possa essere rischiato per una sola partita. Tradotto, questo vuol dire che rivedremo Lukaku con la maglia dell’Inter solo nel 2023. Attenzione anche ai Mondiali, perché quella di queste ore sembra in tutto e per tutto una ricaduta. Dettaglio che rende delicato il processo di recupero per il risentimento muscolare di cui si parla in queste ore. C’è una “debolezza” e forzare alcune decisioni potrebbe essere catastrofico.

Se a questo aggiungiamo anche il discorso sulla stazza del giocatore e sulle tempistiche necessarie per rimetterlo in forma, dopo averlo recuperato, appare chiaro che i Mondiali siano seriamente a rischio per Lukaku dopo l’ultimo infortunio con risentimento muscolare.

Continua a leggere su optimagazine.com