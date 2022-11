Bisogna spendere qualche parola anche sul Realme 10 4G, device di cui molto poco si parla, ma che meriterebbe comunque una menzione. Il telefono accoglierà uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con bordi piatti, risoluzione FHD plus e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il Realme 10 4G sarà spinto dal processore MediaTek Helio G99 con modem 4G (per quella che può considerarsi l’unica pecca del dispositivo), con tecnologia RAM LPDDR4x e storage UFS 2.2 (configurazioni 4/128, 8/128 e 8/256GB). Potrete anche aggiungere fino a 5GB di RAM virtuale, cosa non di poco conto.

La fotocamera posteriore includerà un sensore principale da 50MP ed una secondaria da 2MP. La fotocamera frontale, invece, consterà di un sensore singolo da 16MP. La batteria dovrebbe avere una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica a 33W. Non mancherà il lettore di impronte digitali sul tasto di accensione. Le colorazioni in cui il Realme 10 4G sarà reso disponibile sono Clash Black e Rush White. Le dimensioni ammonteranno a 159,9 x 73,3 x 7,95mm. Veniamo adesso al capitolo prezzo, importante esattamente come quello delle specifiche tecniche.

Il Realme 10 4G dovrebbe costare tra i 191 ed i 210 euro, attestandosi tra i migliori entry-level del momento (con la speranza che possa essere venduto anche in Europa). Non capita tutti i giorni di poter acquistare un telefono così ben equipaggiato e che costi una cifra ragionevolmente bassa come quella di cui sopra (seppur bisogni sempre tener presente che l’importo in questione crescerebbe di sicuro una volta messo il device piede in Italia, ammesso che venga confermata la sua commercializzazione). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

