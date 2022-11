Quinta puntata di Sopravvissuti su Rai1, il mystery drama diretto da Carmine Elia che ha debuttato lunedì 3 ottobre. La serie segue le vicende di un gruppo di superstiti della barca di nome Arianna. Partiti in 12, ne torneranno solo in 6. I superstiti cercheranno di tornare alle loro vite normali, ma niente sarà così semplice. Specialmente perché a legarli c’è un segreto, forse più di uno…

Di seguito le anticipazioni della quinta puntata di Sopravvissuti in onda stasera 31 ottobre.

Si parte con l’episodio 1×09 dal titolo Speranza, di cui vi riportiamo la sinossi:

Sylvie comprende che Luca ha commesso lo stesso sbaglio che, in fondo, ha fatto lei stessa. Non sarà facile ma ce la faranno a una condizione: da oggi in poi la verità deve venire prima di ogni altra cosa. Qualcuno minaccia i sopravvissuti che devono correre ai ripari ma farlo senza dare nell’occhio sembra impossibile.