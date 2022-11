L’attesa è ormai giunta al termine: è tutto pronto allo Stadio Anfield di Liverpool dove, domani sera 1 novembre alle ore 21.00 (italiane), andrà in scena Liverpool-Napoli, ultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League 2022. Gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti voleranno in Inghilterra già con la qualificazione agli ottavi di finale in tasca, ma dovranno cercare di non farsi battere (o comunque non subire 4 gol) per passare il turno come capolista del Gruppo A. Ricordiamo che la compagine di capitan Di Lorenzo è reduce da una straordinaria vittoria contro i Reds alla prima giornata, ottenuta al Maradona con il punteggio di 4-1. Attualmente, infatti, i partenopei sono primi con 15 punti, seguiti dal Liverpool con 12 punti, dall’Ajax con 3 e dai Rangers fanalino di coda con 0 punti.

Liverpool-Napoli, in programma ad Anfield il 1 novembre con fischio d’inizio alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta TV ed in esclusiva da Sky e precisamente sui canali Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). La telecronaca sarà affidata ai microfoni di Federico Zancan e Luca Marchegiani. Inoltre, l’attesissimo super match di domani sera verrà trasmesso anche in diretta streaming su Sky Go e anche su Infinity+, scaricando l’app su smart tv compatibili, smartphone o tablet, usufruendo dei dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast oppure collegandosi al sito di Mediaset Infinity tramite PC o notebook. Infine, la partita tra gli azzurri e la compagine di Jurgen Klopp, si potrà vedere in streaming anche su NOW, la piattaforma live e on-demand di Sky.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Liverpool-Napoli, mister Spalletti vuole proporre 3-4 cambi tra cui Simeone al posto di Osimhen, Ndombele in pole in mediana per far recuperare Anguissa, così come Ostigard al posto di Juan Jesus e Olivera che prenderà il posto del “maestro” Mario Rui. Ecco le possibili scelte:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Firmino;

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

