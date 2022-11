L’Eredità torna in onda oggi, 31 ottobre, per dare il via ad una nuova edizione che andrà avanti fino alla prossima primavera. Si chiude ufficialmente così la programmazione ‘estiva’ di Reazione a Catena che tanto successi ha ottenuto in questi mesi lascia il posto a quella ‘invernale’ con al timone Flavio Insinna. Proprio su questo punto il pubblico sembra poco d’accordo visto che già in passato il rapporto tra il conduttore e chi seguiva Rai1, soprattutto Affari Tuoi, si è un po’ incrinato.

Oggi prenderà il via la 21esima edizione de “L’Eredità” che andrà in onda tutti i giorni alle 18.50 su Rai 1, sera dopo sera tiene incollato al televisore il pubblico della rete ammiraglia. Accanto al conduttore, la coppia di professori composta dalle new entry dello scorso anno: Samira Lui e Andrea Cerelli. Il game show più longevo della tv italiana tornerà in onda, nonostante le polemiche, dopo una stagione di successi e con due nuovi giochi che terranno incollati allo schermo i fedelissimi.

In particolare, i telespettatori dovranno misurarsi: “Chi, Come, Cosa” e “La Stoccata“: “Il primo avrà per tema il mondo delle notizie curiose e impegnerà i concorrenti a scoprire dove si annidi la verità; il secondo regalerà una nuova sfida finale – senza esclusione di colpi – fra i due concorrenti rimasti: chi la vince sarà Campione e andrà a giocarsi il montepremi di puntata”.

Il percorso dei 7 concorrentisi concluderà come sempre con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de “La Ghigliottina”, il momento in cui la trasmissione tocca picchi record di 6.4 milioni di telespettatori e del 30,7 per cento di share. Siamo sicuri che i fedelissimi rimarranno incollati allo schermo mentre qualcuno cambierà canale fino a quando non tornerà Reazione a Catena con Marco Liorni.